Willian resolve, Weverton salva e Palmeiras vence a Ponte fora de casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras se recuperou no Campeonato Paulista. Derrotado no último fim de semana pelo Red Bull Bragantino, o time alviverde superou a Ponte Preta pelo placar de 1 a 0, na noite deste sábado (08) no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e voltou a vencer no Estadual.Willian, artilheiro da competição com cinco gols, decidiu o confronto no ataque, enquanto Weverton, com duas grandes defesas, sustentou o marcador. Dudu, nos acréscimos, acabou expulso ao lado do ponte-pretano João Paulo.O resultado positivo fora de casa deixou a equipe de Vanderlei Luxemburgo com 10 pontos e na liderança do Grupo B do torneio. A Ponte Preta, por outro lado, permanece com seis e na segunda colocação do A.Reabilitado no Paulistão, o Palmeiras terá mais uma semana cheia de trabalho antes do próximo compromisso. Dia 16, às 16h (de Brasília), a equipe volta ao Allianz Parque e recebe o Mirassol, estreando no gramado sintético. A Ponte, por outro lado, duela no dia 17, às 20h, contra o Ituano.JOGOO Palmeiras começou o confronto controlando o duelo, mas só cresceu depois da metade do primeiro tempo e ameaçou o gol da Ponte Preta. Com a pressão, o clube visitante criou duas chances antes de inaugurar o marcador aos 34min. Patrick de Paula roubou a bola, que chegou posteriormente nos pés de Luiz Adriano. O camisa 10 deu bela assistência e achou Willian, que anotou o seu quinto gol no Estadual.A vantagem deu tranquilidade para o Palmeiras administrar o ritmo do embate no início da etapa final. A Ponte Preta, no entanto, aumentou o ritmo, avançou o time e quase chegou ao empate aos 19min, quando João Paulo aproveitou espaço na zaga palmeirense para cabecear livre e exigir grande defesa de Weverton; Saraiva, no rebote, errou o chute e enterrou a melhor oportunidade para o empate.No fim, Weverton salvou de novo e superou novo duelo individual com João Paulo. Dentro da área, o camisa 10 da Ponte Preta parou no goleiro palmeirense, que terminou o confronto como um dos destaques do jogo.PONTE PRETAYgor Vinhas; Apodi, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Bruno Reis (Vinicius Zanocelo) e João Paulo; Mateus Anderson (Saraiva), Bruno Rodrigues (Alisson Safira) e Roger. Técnico: Gilson Kleina.PALMEIRASWeverton; Marcos Rocha (Mayke), Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Zé Rafael e Ramires (Patrick de Paula); Willian, Lucas Lima e Dudu; Luiz Adriano (Bruno Henrique). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.FICHA TÉCNICA:PONTE PRETA 0 x 1 PALMEIRASÁrbitro: Douglas Marques das Flores (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)Cartões Amarelos: Matheus Anderson, João Paulo, Apodi, Wellington Carvalho (Ponte Preta); Felipe Melo e Dudu (Palmeiras)Cartões Vermelhos: João Paulo (Ponte Preta); Dudu (Palmeiras)GOLS: Willian (PAL), aos 34 minutos do 1º tempo.