Willian não renovará com Chelsea e está perto do Barça, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/ FOLHAPRESS) - A janela de transferências de janeiro fechou ontem, mas a novela Willian-Chelsea-Barcelona ainda não terminou, segundo o jornal espanhol Marca.A publicação afirmou que o jogador brasileiro não vai renovar seu contrato, que vence em 30 de junho, com o clube inglês. O objetivo seria deixar o caminho livre para uma negociação com o Barcelona, que, o jornal informa, "está perto de acontecer".Ainda segundo o Marca, embora o clube tenha tentado conversar para manter o vínculo, o brasileiro já teria mostrado interesse em jogar em outro time. Willian está no Chelsea desde 2013.Essa não é a primeira vez que o nome dele é relacionado ao Barcelona. Em 2018, jogador e clube ficaram muito perto de um acordo, mas os catalães optaram por esperar até o final do contrato com o clube inglês.Nesta semana, outro jornal espanhol, o Mundo Deportivo, informou que o Barcelona sondou o jogador para saber seu preço, no entanto, considerou o valor caro. A pedida dos Blues gira em torno dos 20 milhões de libras (cerca de R$ 109 milhões).