Vitor Bueno assume a culpa por derrota do São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo perdeu a invencibilidade na temporada ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Santo André na noite deste domingo (9), no ABC Paulista. A partida foi marcada por inúmeras oportunidades desperdiçadas pelo Tricolor e a mais incrível foi com Vitor Bueno. Até por isso, o meia-atacante assumiu a culpa pelo revés na quinta rodada do Campeonato Paulista."Errei. Errei um gol que não podia perder. Estava 2 a 0 e ainda não tinha dado dez minutos do segundo tempo. Um gol rápido assim daria mais tempo de empatar e até virar. Errei e assumo a responsabilidade. Vamos ver o que mais fizemos de errado, porque tentamos o gol a todo momento. É preciso trabalhar para melhorar quando chegarmos na cara do gol", ponderou.Na mesma entrevista ao Premiere, ainda no gramado do estádio Bruno José Daniel, Bueno ficou sabendo que o Santo André abriu o placar com gol irregular -o atacante Ronaldo estava impedido na origem do gol de Fernandinho. O são-paulino lembrou os erros da arbitragem no empate contra o Novorizontino e desabafou."Estava irregular? Pô, é claro que isso interfere, porque ali o jogo seguiria 0 a 0. De novo isso acontece com a gente. Perdemos dois pontos no jogo passado e agora fomos prejudicados de novo. Eles só chegaram duas vezes e fizeram os gols, então não é desculpa. Só que também precisamos melhorar na cara do gol", reclamou.Com a derrota de hoje, o São Paulo caiu para a terceira colocação do Grupo C do Paulistão. São oito pontos conquistados em cinco partidas, um a menos do que os líderes Inter de Limeira e Mirassol. O Tricolor terá a chance de se recuperar no próximo sábado, às 19h, com o clássico diante do Corinthians no Morumbi.