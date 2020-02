Vítimas do incêndio no CT do Flamengo ganham homenagens de torcedores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo "Flamengo da Gente" promoveu, na manhã deste sábado (8), uma ação em memória dos dez jovens mortos no incêndio do Ninho do Urubu, tragédia ocorrida há exato um ano.Os rubro-negros estenderam um varial com camisas do clube com o nome dos meninos em diversos pontos —dentre eles, o CT, local do ocorrido, a sede social, o Maracanã, a Polícia Civil e o Ministério Publico.Todas as camisas trazem o número 10 às costas. O varal é móvel, e os torcedores circularam com ele por esses locais.Para o jogo contra o Madureira, também neste sábado, o Flamengo preparou algumas ações para relembrar as vítimas. A equipe entrará com uma camisa especial e uma braçadeira. Balões e bandeiras também farão parte do ato.O clube já tem acordo com as famílias de Gedinho, Athila, Vitor Isaias, e com o pai de Rykelmo. O Flamengo paga uma pensão mensal de R$ 10 mil para as famílias das vítimas.