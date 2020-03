Vinicius Junior é eleito pela imprensa o herói do clássico espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A imprensa espanhola elegeu o atacante brasileiro Vinicius Junior como o herói do jogo entre Real Madrid e Barcelona, vencido pelo time madrilenho.Vinicius marcou o primeiro gol da vitória por 2x0 sobre o maior rival.Em entrevista à Movistar no fim do jogo, o brasileiro afirmou que essa "é a minha melhor noite desde que cheguei ao Real Madrid, com certeza, trabalho duro e sempre espero que chegue a minha hora".O jornal Marca chegou a estampar uma foto do brasileiro na manchete chamando Vinicius de líder, uma referência à liderança conquistada pelo Real madrid depois do jogo de hoje.