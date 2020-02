Viña treina entre os titulares, e Palmeiras ensaia time com mudanças

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem o suspenso Dudu e os lesionados Marcos Rocha e Ramires, o Palmeiras ensaiou nesta quinta-feira (13) quatro mudanças no time titular para o confronto de domingo (16), às 16h, com o Mirassol, no Allianz Parque.Sem o trio, o time alviverde ao menos contou com uruguaio Matías Viña. O lateral-esquerdo, apresentado nesta semana como primeiro reforço do Palmeiras no ano, trabalhou entre os titulares durante o trabalho tático comandado por Vanderlei Luxemburgo.Viña ainda ensaiou posicionamento defensivo ao lado de Felipe Melo, Gustavo Gómez e Mayke, outro que foi novidade, no lugar de Marcos Rocha, durante a atividade técnica que fechou o dia.No meio-campo, Patrick de Paula treinou no lugar de Ramires. Já no ataque, Gabriel Verón atuou na posição do suspenso Dudu —a única substituição certa até o momento.O Palmeiras volta a trabalhar na manhã desta sexta (14), mas no Allianz Parque. A comissão técnica vai realizar o treino aberto para os torcedores e testar novamente o gramado sintético do local, principal novidade da arena para 2020.Sócios-torcedores Avanti têm acesso ao treino marcado para as 10h e podem trocar os ingressos pelo site oficial do programa. Associados do clube, por outro lado, poderão prestigiar a atividade dos comandados de Luxa por entrada por dentro da sede social.