Vencedora de 5 Slams, Sharapova anuncia aposentadoria do tênis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tenista russa Maria Sharapova, 32, anunciou, nesta quarta-feira (26), que irá se aposentar do esporte. "O tênis me mostrou o mundo —e ele me mostrou do que eu sou feita", escreveu em sua conta no Instagram. "Tênis, estou dizendo adeus", completou na publicação.Ex-número 1 do mundo, Sharapova venceu cinco Grand Slams na carreira —Australian Open, Wimbledon, US Open e, por duas vezes, Roland Garros.Em 2016, a tenista testou positivo em um exame antidoping para o uso de meldonium, medicamento utilizado para o tratamento de isquemia (diminuição de irrigação sanguínea em uma determinada parte do corpo).Ela foi suspensa por dois anos pela ITF (Federação Internacional de Tênis, na sigla em inglês), pena depois reduzida pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte, também na abreviação em inglês) para um ano e três meses. Sharapova retornou às quadras em 2017.A última competição da russa no circuito competitivo foi o Australian Open no início deste ano, em que ela acabou eliminada ainda na primeira rodada.