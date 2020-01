Veja números e façanhas que marcaram a carreira de Kobe Bryant

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dono de um dos maiores currículos da história do basquete, Kobe Bryant, que morreu neste domingo (26) após um acidente de helicóptero na Califórnia, atuou na NBA de 1996 a 2016, sempre pelo Los Angeles Lakers.Coincidentemente, uma de suas grandes marcas, ter sido o terceiro atleta com mais pontos na história da liga, foi quebrada por LeBron James na noite deste sábado (25). A reação de Kobe foi parabenizar o colega, que desde a temporada passada defende os Lakers."Continuando a levar o jogo adiante. Muito respeito, meu irmão", escreveu o ex-jogador nas redes sociais. Foi seu último post no Twitter.Veja números e façanhas da carreira de Kobe Bryant- 5 vezes campeão da NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010)- 2 vezes eleito o melhor jogador das finais da NBA (2009, 2010) Melhor jogador da temporada da NBA (2008)- 18 vezes selecionado para o Jogo das Estrelas da liga (1998, e de 2000 a 2016)- 11 vezes eleito para o time ideal da NBA (2002, 2003, 2004, e 2006 a 2013)- 4º maior pontuador da história (33.643) da NBA, atrás de Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36,928) e LeBron James (33.655)- Duas vezes medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos pela seleção dos Estados Unidos (2008 e 2012)- 2º maior pontuador em um jogo da NBA: marcou 81 pontos pelo Lakers contra o Toronto Raptors, em 2006. Só perde para Wilt Chamberlain, que marcou 100 pontos em uma partida em 1962- Ganhador do Oscar, em 2018, pelo curta-metragem de animação "Dear Basketball", baseado em um poema de sua autoria, e do qual foi roteirista e narrador