Veiga abandona improviso no Palmeiras para concorrer com Lucas Lima

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raphael Veiga começou o ano em alta com Vanderlei Luxemburgo. Bancado pelo treinador e alçado ao time titular como meia aberto pela direita, o ainda jovem jogador de 24 anos teve uma conversa franca com o treinador. Ao invés de buscar um lugar em uma função mais carente no elenco, o canhoto quis encarar a disputa direta com Lucas Lima, um dos destaques do Palmeiras de 2020.O camisa 23 do Palmeiras recebeu uma importante chance no meio da última semana. Na recente vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, no Allianz Parque, Lucas Lima ficou no banco, e Veiga atuou durante 83 minutos de maneira participativa e importante. Foram 50 passes, com 89% de aproveitamento, e quatro deles decisivos, criando chances de gol para o time.Esta oportunidade no time titular no setor em que Veiga se sente mais confortável só veio a partir da iniciativa do próprio jogador. Mesmo com a chance de começar o ano como titular no competitivo elenco palmeirense, o meia prefere brigar por um lugar entre os 11 com Lucas Lima."Falei com o professor [Vanderlei Luxemburgo], tive uma conversa bem sincera e falei que ali [centralizado] era o lugar onde preferia jogar, é o meu lugar preferido. Estou feliz por jogar, por estar melhorando e só tenho a crescer", afirmou o meia depois da atuação na última quinta-feira (20).A relação entre Veiga e Luxemburgo chama a atenção no dia a dia da Academia de Futebol. O meia é uma aposta do treinador, que pediu a permanência do camisa 23 no elenco para 2020.O técnico, adepto do diálogo individual com os atletas, conversa semanalmente com Veiga e tem dado oportunidades ao jogador. Diante do Mirassol na sexta rodada do Campeonato Paulista, anterior ao jogo com o Guarani, o meia saiu do banco para ter papel decisivo no placar de 3 a 1.Já contra o time de Campinas vieram a chance como titular e o desempenho em alto nível, respaldado pelos bons números. Agora, Veiga quer engatar uma sequência e corresponder à aposta feita pelo técnico. "Luxa me cobra muito. É um cara que está me ajudando bastante a evoluir. Durante os treinamentos e jogos, ele pede coisas para mim. Até o fim do ano, tenho muita coisa a melhorar ainda", assegurou o jogador.