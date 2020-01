Vasco vence Itapirense e pega Goiás na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não bastasse estar jogando pela terceira vez em três dias consecutivos, o Vasco ainda precisou superar uma expulsão aos 30 minutos do primeiro tempo para vencer, no sufoco, a Itapirense (SP) por 1 a 0 nesta terça-feira (14) e avançar às oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior.O cartão vermelho ainda na etapa inicial foi para o atacante João Pedro, um dos principais jogadores da equipe, que desferiu um soco no rosto de Thales Lima após cair no gramado em dividida. O time cuzmaltino já vencia a partida na ocasião.Quando ainda estava 0 a 0, Luan, que iria fazer o gol da vitória vascaína posteriormente, perdeu um pênalti de forma bisonha, ao dar uma espécie de paradinha e isolar a bola sobre a meta da Itapirense.Nas oitavas de final, o Vasco irá enfrentar o Goiás, que, mais cedo, eliminou o Palmeiras em vitória por 1 a 0. A data e hora do duelo ainda não foram divulgados pela FPF (Federação Paulista de Futebol).O clube carioca luta pelo bicampeonato da competição. O único título foi conquistado em 1992 na geração comandada por Valdir Bigode, Leandro Ávila e Pimentel. Ano passado, o clube ficou com o vice-campeonato ao perder para o São Paulo na decisão.