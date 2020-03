É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco viveu mais uma tarde para se esquecer neste domingo (8). Mal, o time voltou a tropeçar e só empatou com o Volta Redonda por 0 a 0, no Raulino de Oliveira. Após não se classificar na semifinal da Taça Guanabara, o time volta a se complicar na Taça Rio e poderá ser eliminado novamente na fase de grupos.

O péssimo desempenho no jogo irritou a torcida que passou a protestar ainda com a bola rolando. Abel Braga foi o maior alvo e foi bastante xingado. O presidente Alexandre Campello também foi cobrado. A torcida ainda pediu salários em dia.

Após dois jogos, o Vasco acumula dois empates diante de Resende em, hoje, Volta Redonda. Para piorar, o Cruzmaltino tem o clássico com o Fluminense no próximo sábado, no Maracanã. O jogo será decisivo para o clube de São Januário, com apenas dois pontos até o momento.

Mal organizado, Vasco sofreu para contar ímpeto inicial do Volta Redonda. Donos da casa já perderam duas boas oportunidades nos primeiros minutos de jogo. Na primeira, João Carlos aproveitou bobeada da zaga após cobrança de falta e chutou por cima. Em seguida, Bernardo chutou da intermediária para boa defesa de Fernano Miguel.

Já o Volta Redonda chegava com muito mais perigo em chances claras de gol. Prova disso é que a trave salvou o Vasco em duas oportunidades. João Carlos acertou uma bomba no travessão. No lance seguinte, Bernardo recebeu cruzamento e chutou de primeira no pé da trave.

No segundo tempo a partida ficou totalmente aberta com as duas equipes chegando ao ataque. Porém, os jogadores erravam o último passe e perdiam boas oportunidades de finalizar a gol. Sem chances claras, a partida caminhou para um 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 X 0 VASCO

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Hora: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Auxiliares: Gustavo Mota Correia e Thiago Gomes Magalhães

Cartões amarelo: Andrey (VAS) João Carlos (VRE)

VOLTA REDONDA

Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel e Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcelo (Saulo Mineiro e Douglas Lima), Wallison e Bernardo; Pedrinho e João Carlos. Técnico: Luizinho Vieira

VASCO

Fernando Miguel; Pikachu, Werley, Leandro Castán e Henrique; Raul (Thiago Reis), Andrey e Marcos Jr (Juninho); Marrony, Vinicius (Ribamar) e Cano. Técnico: Abel Braga