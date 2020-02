Vasco segura empate na Bolívia e avança de fase na Sul-Americana

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com a vitória de 1 a 0 em São Januário na bagagem, o Vasco conseguiu segurar um empate em 0 a 0 com o Oriente Petrolero nesta quarta-feira (19) à noite, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e avançou para a segunda fase da Copa Sul-Americana.O time cruzmaltino chegou a carimbar a trave do adversário com Talles Magno e criou boas oportunidades, mas esbarrou no bom goleiro Banegas, do time boliviano. Aos 51 minutos do segundo tempo, no último lance da partida, os vascaínos ainda sofreram uma bola no travessão, para aumentar o drama.A próxima fase do torneio continental ainda terá os chaveamentos e as datas definidas através de sorteio da Conmebol. O Vasco agora deverá ter uma semana e meia livre para treinos até seu próximo compromisso, o confronto com o Resende na abertura da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.ORIENTE PETROLEROBanegas, Saucedo, Daniel Franco, Soleto e Carreño (Solíz); Rojas, Pozo, Mercado, Montenegro (Castillo); Oscar Salinas (Zoch) e Marco Bueno. T.: Pablo SánchezVASCOFernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan e Henrique (Alexandre); Andrey, Raul e Marcos Júnior (Bruno Gomes); Marrony (Ribamar), Germán Cano e Talles Magno. T.: Abel BragaEstádio: Ramón Aguilera Costas, Santa Cruz de La Sierra (BOL)Árbitro: José Argote (VEN)Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Luis Murillo (VEN)Cartões amarelos: Andrey, Yago Pikachu e Germán Cano (VAS)