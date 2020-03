As agressões a jornalistas em Manaus

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Na véspera de enfrentar o Goiás em jogo de ida da terceira da fase da Copa do Brasil, o Vasco chegou a um acordo com a CBF e conseguiu antecipar a premiação de R$ 2,8 milhões pelos avanços até esta altura do torneio, após ter superado Altos-PI e ABC (RN).

Com isso, o clube quitou os salários referentes ao mês de dezembro de 2019 com os jogadores e amenizou parte da crise com o elenco. Há três semanas, os jogadores não têm dado entrevistas, em protesto contra a situação. A tendência é a de que mantenham a postura mesmo após o acerto parcial.

Agora, o time cruzmaltino deve aos atletas valores referentes ao mês de janeiro deste ano, às férias e à segunda parcela do 13º salário, ambas do ano passado. Por acordo interno no clube, os rendimentos de fevereiro terão o dia 20 de março como data-limite para serem pagos, algo que a Justiça do Trabalho não considera.

Para os demais funcionários do clube, o Vasco ainda deve valores referentes a dezembro (para quem recebe acima de R$ 1,8 mil), janeiro, fevereiro, férias e 13º.

Na terça-feira (10), em reunião no CT do Almirante, o presidente do clube, Alexandre Campello, deu um panorama às principais lideranças do grupo de como a diretoria tem trabalhado e se planejado para reduzir as dívidas com a equipe.

O Vasco se prepara para enfrentar o Goiás a partir das 21h30 desta quinta-feira (12), em São Januário. A equipe cruzmaltina deverá contar com o volante Guarín, que precisará atuar com a mão imobilizada por causa de uma fratura em um dedo.

VASCO

​Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castán, Werley, Henrique; Raúl, Andrey, Fredy Guarín; Marrony, Vinícius, Cano. T.: Abel Braga

GOIÁS

Tadeu; Juan, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Caju; Sandro, Léo Sena, Daniel Bessa, Victor Andrade; Rafael Moura, Keko. T.: Ney Franco

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (12)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)