Vasco marca no fim e conquista primeira vitória no Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco sofreu, mas com um gol aos 49 minutos de Germán Cano de cabeça, conseguiu vencer o Boavista neste sábado (25), no estádio Kleber Andrade (ES), e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Carioca.Com os três pontos, os comandados de Abel Braga chegaram a quatro pontos na competição e subiram para a 4ª colocação do Grupo B. Já o Boavista, manteve a 2ª posição do Grupo A, com cinco pontos.O Vasco só entra em campo na próxima quinta-feira (30), em São Januário, diante da Cabofriense. Já o Boavista tem compromisso na próxima terça-feira (28), quando recebe o Madureira.VASCO VAI PARA O VESTIÁRIO SOB VAIASOs comandados de Abel Braga não conseguiram dar muito trabalho ao goleiro Kléver na primeira etapa e com poucas chances criadas foram pro vestiário ao som de muitas vaias. Mesmo assim, a reclamação da torcida não ajudou. Na etapa final, o time continuou sem conseguir criar no campo de ataque e não obrigou o arqueiro adversário a fazer defesas importantes.BOAVISTA SE DEFENDE PARA PODER ATACARJá a equipe de Saquarema optou pela estratégia de se defender e explorar os espaços deixados pelo Vasco na recomposição. Dessa forma, o time dirigido por Paulo Bonamigo, em muitos momentos, marcava com os onze jogadores atrás da linha do meio campo, dificultando a criação de jogadas vascaínas.CRONOLOGIA DO JOGOA primeira etapa da partida não foi de muitas oportunidades. Na primeira etapa, as chances de maior perigo do Vasco nem foram em direção ao gol: aos quatro minutos Marrony aproveitou cruzamento de Pikachu, chutou cruzado e levou perigo ao gol de Kléver e aos 30, Talles chutou cruzado, Cano desviou e a bola passou rente à trave. Já o Boavista teve seu melhor momento aos 42 minutos, a defesa cruzmaltina saiu jogando errado, a bola sobrou para Caio Dantas, que obrigou Fernando Miguel a fazer uma defesa importante.Na segunda etapa o roteiro se repetiu e as chances continuaram escassas. O Vasco chegou com perigo aos 17 minutos, o meia Gabriel Pec cobrou falta pelo lado esquerdo e Talles cabeceou, a bola passou raspando a trave. E o Boavista deu trabalho a Fernando Miguel com uma batida de falta de Jean Victor, aos 23. Nos acréscimos, Luis Soares teve a chance para dar a vitória aos comandados de Bonamigo, mas chutou forte demais e a bola explodiu no travessão. Como quem não faz, toma. O Vasco fez com Cano aos 49 minutos do segundo tempo.ABEL OUVE GRITOS DE 'BURRO'Nos minutos finais da partida, a torcida vascaína pediu a entrada do Ribamar. Quando o jogador foi chamado por Abel, o estádio vibrou. No entanto, ao ser anunciado que Talles Magno deixaria o gramado para a entrada do atacante, os torcedores se irritaram e chamaram o comandante de "burro".BOAVISTAKléver; Wellington Silva, Victor Pereira, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan (Luís Soares), Michel e Erick Flores; Tartá (Gabriel Cassimiro) e Caio Dantas (Renan Donizete). Técnico: Paulo BonamigoVASCOFernando Miguel, Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan e Henrique; Raul (Vinícius), Bruno Gomes e Juninho (Gabriel Pec); Talles Magno (Ribamar), Germán Cano e Marrony. Técnico: Abel BragaEstádio: Kléber Andrade, Cariacica (ES)Árbitro: Alex Gomes StefanoAuxiliares: Daniel do Espírito Santo Parro e Gustavo Mota CorreiaGol: Germán Cano, aos 49 minutos do 2º tempoCartões amarelos: Erick Flores, Elivélton e Victor Pereira (BOA) e Leandro Castán (VAS)