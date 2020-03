Vasco joga mal, e fica no empate com Resende na estreia na Taça Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com um futebol pobre e nem um pouco empolgante, o Vasco frustrou seus torcedores após dez dias somente treinando e ficou no empate em 1 a 1 com o Resende neste sábado (29), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela estreia na Taça Rio. Os gols foram marcados por Thauan -para os mandantes- e Andrey -para os vascaínos.A nova atuação ruim da equipe na temporada gerou muitas vaias dos torcedores presentes, principalmente ao técnico Abel Braga.Na próxima quinta-feira (5), o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil e recebe o ABC pela segunda fase da competição.Mesmo ainda não estando em sua forma física ideal, Fredy Guarín fez sua estreia e foi ovacionado pelos torcedores. Preservado no primeiro tempo, ele entrou em campo na volta do intervalo e iniciou com bons passes e lançamentos, mas caiu de rendimento e sentiu a falta de ritmo de jogo.Muito criticado pela torcida, o lateral esquerdo Henrique fez sua melhor partida na temporada, chegando bem à linha de fundo e dando a assistência para o gol de Andrey.Já Werley e Raul cederam muitos espaços e se atrapalharam no gol de Thauan, numa falha de posicionamento no setor direito. O Resende abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo quando Rezende tabelou com Kevyn, Werley e Raul se atrapalharam, e Thauan chegou escorando de letra para o fundo do gol.Logo após o Vasco sofrer o gol, o técnico Abel Braga passou a ser vaiado pelos torcedores. As críticas têm sido uma constante neste início de trabalho do treinador.O Vasco empatou dez minutos depois, quando a torcida já vaiava muito o time e o técnico Abel Braga. Henrique foi à linha de fundo, cruzou para trás e Andrey chegou chutando de primeira. A bola ainda desviou na zaga do Resende e morreu no fundo da rede.O Vasco se mostrou um time sonolento, sem inspiração e criatividade, como tem sido a tônica na temporada. Abel apostou em Ribamar no ataque com Cano e Marrony, mas a opção no funcionou. No segundo tempo, colocou Guarín e Vinícius, como a maioria dos torcedores desejava, e a equipe melhorou.Mesmo ainda não estando regularizado, o recém-contratado meia Martín Benítez fez questão de comparecer ao estádio Raulino de Oliveira para acompanhar a partida entre Vasco e Volta Redonda. A expectativa é que ele já seja relacionado para a partida da próxima quinta-feira, contra o ABC, pela Copa do Brasil, no Maracanã.Depois de viajar com a família para a Europa, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, também esteve presente no Raulino de Oliveira e esteve ao lado de Benítez acompanhando a partida.Desde o início da temporada com uma parceria com o Lyon (FRA), o Resende atuou com um uniforme que continha um escudo do clube francês. No acordo, os estrangeiros têm a possibilidade de realizar um intercâmbio.Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Juiz: Wagner do Nascimento MagalhãesAssistentes: Diogo Carvalho Silva e Rachel de Mattos BentoCartões amarelos: Vitinho, Murilo Henrique (RES); Leandro Castan, Guarín (VAS)Gols: Thauan, aos 31 minutos do primeiro tempo (RES); Andrey, aos 41 minutos do primeiro tempo (VAS)VASCOFernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Raul (Guarín) e Marcos Júnior; Ribamar (Vinícius), Germán Cano e Marrony. T.: Abel BragaRESENDERanule; Dieguinho, Rhayne, Murilo Henrique e Kevyn; Vitinho, Wescley, Geovani (Zizu) e Caio Cézar (Anderson Mello); Thauan (Alef Manga). T: Edson Souza.