Vasco faz confronto direto com Volta Redonda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco tem uma espécie de "mata-mata" neste domingo (8) pela segunda rodada da Taça Rio. A equipe cruzmaltina enfrenta o Volta Redonda, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, em um confronto direto que pode valer vaga na semifinal do segundo turno do Campeonato Carioca.

Como a Taça Rio conta com apenas cinco rodadas, o Vasco entra na partida com o alerta ligado, pois começou a disputa dois pontos atrás de Fluminense e Volta Redonda. Se for derrotado no interior, ficará em situação delicada na disputa pelas duas vagas na semifinal.

O Vasco vem sendo pressionado pela torcida, mas o clima em São Januário só não está pior porque está em alta nas competições eliminatórias. Na Copa do Brasil, despachou Altos-PI e ABC, classificando-se para a terceira fase. Na Copa Sul-Americana, deixou para trás o Oriente Petrolero, da Bolívia, na estreia.

Mesmo assim, a pressão sobre o técnico Abel Braga persiste. "Li que o Vasco não vencia há três jogos. Agora vai ter de inverter: há seis que não perde", afirmou o comandante após o triunfo por 1 a 0 sobre o ABC, na quinta-feira (5), em tom de desabafo.

Para o duelo em Volta Redonda, a esperança é o atacante Germán Cano. O argentino marcou cinco dos oito gols do Vasco na temporada e foi decisivo nas três decisões eliminatórias até o momento. Ele formará o ataque com o jovem Vinícius e com Marrony.

Em compensação, Abel Braga terá dois importantes desfalques para o confronto. O atacante Talles Magno segue fora por causa de uma fratura no pé. A nova baixa deve ser o meio-campista Guarín. O colombiano sofreu fratura em um dedo da mão direita e deve ser preservado contra o Volta Redonda.

Com isso, Marcos Júnior deve voltar ao time titular. Uma novidade do Vasco deve estar no banco de reservas. O meio-campista Martín Benítez está com sua situação burocrática regularizada e pode estrear. Para isso, só espera se recuperar a tempo de uma lesão muscular.

A escalação do Vasco para a partida contra o Volta Redonda deve ser a seguinte: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castán, Henrique; Andrey, Raul, Guarín (Marcos Júnior); Vinícius, Germán Cano, Marrony.

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda