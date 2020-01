Valdir Joaquim de Moraes, ídolo do Palmeiras, morre aos 88 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo do Palmeiras, o ex-goleiro Valdir Joaquim de Moraes morreu neste sábado (11), aos 88 anos. Com a saúde debilitada, ele estava em Porto Alegre (RS), cidade em que nasceu em 23 de novembro de 1931.O Palmeiras lamentou a morte de seu ex-goleiro em seu site oficial. De acordo com o clube, Valdir Joaquim de Moraes estava internado no Hospital Moinhos de Vento desde a madrugada de terça-feira (7). A causa da morte teria sido falência múltipla dos órgãos."É com muito pesar que a Sociedade Esportiva Palmeiras informa o falecimento de Valdir Joaquim de Morais e manifesta condolências aos amigos e familiares do eterno goleiro do Verdão", escreveu o clube.Goleiros treinados ou apenas que idolatravam o "Sr. Valdir" se pronunciaram sobre o ocorrido. Bruno, cria do Palmeiras e hoje comentarista nos Estados Unidos, lamentou a morte da lenda palmeirense."Uma tristeza enorme hoje com a informação do falecimento do Sr. Valdir de Moraes! Vou levar para sempre sua amizade, carinho e seus ensinamentos, que me ajudaram demais tanto dentro quanto fora de campo! Descanse em Paz "MESTRE"... e muita força pra família!", escreveu Bruno.O velório de Valdir Joaquim de Moraes acontecerá amanhã (12) no cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre. O Palmeiras enviará uma coroa de flores e uma bandeira do clube para a cerimônia. O ex-goleiro será cremado.O nome de Valdir ganhou força no Palmeiras no título Paulista de 1959. O clube alviverde foi campeão em cima do Santos, que contava com Pelé e companhia. A conquista serviu para consolidar o gaúcho como sucessor de Oberdan Catani, outro ídolo palmeirense.Pelo clube alviverde, Valdir conquistou três títulos do Campeonato Paulista (1959, 1963 e 1966), três Campeonatos Brasileiros (1960 e dois em 1967) e um Rio-São Paulo em 1965.Depois da aposentadoria, Valdir Joaquim de Moraes passou a trabalhar como preparador de goleiros, sendo um dos pioneiros da função. Durante o período em que trabalhou na nova carreira, ele acumulou passagens pelo próprio Palmeiras, São Paulo, São Bento, Corinthians e a seleção brasileira.