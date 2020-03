É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após empatar em 1 a 1 com o Novorizontino, alcançando a marca de cinco partidas sem vitória no Campeonato Paulista, o Corinthians vive uma situação inusitada na competição. O time de Tiago Nunes está a uma vitória da zona de classificação à fase final, mas também se encontra apenas três pontos acima da zona de rebaixamento do estadual.

O Corinthians ocupa a lanterna do Grupo D, com 10 pontos, um atrás do Red Bull Bragantino, segundo colocado na chave.

O clube de Bragança Paulista, porém, ainda não jogou na rodada e enfrenta a Ponte Preta nesta segunda-feira (9), às 20h. Caso vença, a distância do clube do Parque São Jorge para a zona de classificação vai a três pontos (Guarani, 13 pontos).

Ainda que a possibilidade de queda seja bastante remota, a campanha atual alvinegra supera somente em dois pontos a trajetória do time no Paulistão de 2004, quando o Corinthians se salvou do rebaixamento para a Série A2 somente na última rodada, com oito pontos em nove rodadas.

Outra semelhança é que o número de vitórias do clube alvinegro nas duas campanhas é o mesmo (duas).