"Uma pena para o futebol brasileiro", diz Felipe Melo sobre eliminação do Corinthians na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, o, agora zagueiro, Felipe Melo passou pela zona mista e lamentou a eliminação do Corinthians na Libertadores, sofrida na última quarta-feira (12), na Arena Corinthians."Uma pena para o futebol brasileiro quando perde um rival. É claro que existe a rivalidade, uma rivalidade muito importante, mas é ruim para o futebol brasileiro. Todo mundo quer jogar um clássico, sobretudo em um campeonato como a Libertadores. Não aconteceu, mas se não aconteceu o time que eliminou tem potencial", afirmou Felipe Melo.O veterano de 36 anos ainda falou sobre o possível confronto contra uma equipe paraguaia (o próprio Guaraní) ou chilena (Palestino), que se enfrentam nesta semana por uma vaga no Grupo B da Libertadores."Temos que tomar cuidado, vamos jogar na Bolívia, contra time argentino... Vai ser difícil, complicado. Vamos ver se vamos viajar para o Chile ou Paraguai, mas é difícil. Libertadores, para ganhar, a gente não tem que escolher, temos que trabalhar e estar bem preparado par vencer as partidas", completou.O Palmeiras faz sua estreia na Libertadores no dia 4 de março, contra o Tigre, no estádio José Dellagiovanna, às 19h15 (de Brasília).