SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais nomes da NBA, Kevin Durant diz estar com coronavírus

O jogador Kevin Durant, 31, é um dos quatro jogadores do Brooklyn Nets, time de basquete da conferência leste da NBA, diagnosticados com a Covid-19, doença causada pelo coronavírus.

Em nota, a franquia de Nova York não confirmou o nome dos atletas infectados, mas disse que solicitou o isolamento de todos os jogadores e membros da equipe. No entanto, o próprio Durant contou ao site The Athletic estar com o vírus. Ele disse estar bem e pediu para as pessoas tomarem cuidado.

Agora, já são 7 casos de atletas da NBA infectados. Além dos 4 jogadores dos Nets, na semana passada, Donovan Mitchell e Rudy Gobert, do Utah Jazz, revelaram ter testado positivo para o coronavírus, assim como Christian Wood, do Detroit Pistons.