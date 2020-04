Trump afirma que NFL deverá começar na data prevista, diz site

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou acreditar que a NFL (liga de futebol americano dos EUA) deve começar em setembro, como já estava programado. A informação foi publicada pelo site da ESPN americana.

De acordo com a publicação, a declaração foi dita em uma conferência com comissários das grandes ligas dos Estados Unidos, como NBA (basquete), NHL (hóquei no gelo) e MLB (beisebol), além da NFL.

A expectativa do presidente dos EUA é que os torcedores possam retornar aos ginásios e estádios entre agosto e setembro.

"Eles querem voltar. Eles precisam voltar. Queremos voltar em breve, muito em breve. Temos que abrir nosso país novamente", afirmou Trump.