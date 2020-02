Treino do São Paulo volta a ter Bruno Alves, em recuperação de pancada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo treinou nesta quinta-feira (6), no CT da Barra Funda, com uma novidade importante. Bruno Alves voltou a campo enquanto se recupera de problema no tornozelo direito causado por uma entrada violenta sofrida contra Novorizotino na última segunda (3).Antes, o zagueiro ficou dois dias sob observação no departamento médico —ele apresentava inchaço no local em que sofreu a pancada, o que foi amenizado agora. Liberado para fazer o aquecimento com o elenco e testar movimentos que pudessem causar dores, ele conseguiu executar a primeira parte do treino.Quando foi iniciado um trabalho mais forte, de cruzamentos e finalizações, com enfrentamento de atacantes e defensores, Bruno praticamente só observou a atividade. O técnico Fernando Diniz passou um bom tempo ao lado dele conversando e logo depois pediu a saída da imprensa para iniciar uma atividade tática.Se o zagueiro não tiver condições de enfrentar o Santo André no domingo (9), a partir das 18h, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, Diniz deve escalar Anderson Martins ao lado de Arboleda. Para além do problema físico, já havia expectativa de que Bruno Alves pudesse ser preservado por chegar ao ABC Paulista pendurado, com dois cartões amarelos, e, portanto, sob risco de perder o clássico contra o Corinthians na rodada seguinte.Outro jogador que voltou a treinar com o grupo foi Daniel Alves, que, na véspera, fez apenas reforço muscular na academia. Esse procedimento é comum para o camisa 10 quando o São Paulo tem semanas livres de treino.