Treino do Corinthians tem Éderson e conversa de Andrés com Tiago Nunes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a derrota para o Água Santa no fim de semana, o Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (24) no CT Joaquim Grava. O presidente do clube, Andrés Sanchez, acompanhou a atividade e conversou com o técnico Tiago Nunes -que apesar do resultado negativo ainda segue prestigiado no cargo.O treino contou também com a estreia do meio campista Éderson, que foi recém-contratado e fez o seu primeiro trabalho com os demais colegas. O volante, que estava no Cruzeiro, assinou contrato de cinco anos com o time paulista.Os atletas começaram o trabalho com uma atividade de fortalecimento na academia. Depois, foram à sala de preleção, onde o técnico passou um vídeo. Já no gramado, o elenco realizou o aquecimento e, na sequência, o Tiago Nunes comandou um treinamento tático.Os zagueiros Léo Santos (lesão no joelho direito) e Danilo Avelar (pubalgia), além do meia Ramiro (estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito) seguem em recuperação. O Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista.