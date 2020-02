Time da zona de rebaixamento encerra invencibilidade do Liverpool

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Liverpool perdeu neste sábado (29) por 3 a 0 para o Watford e teve uma sequência de 44 vitórias no Campeonato Inglês quebrada.O resultado tirou o Watford da zona de rebaixamento da Premier League e pôs fim à tentativa do Liverpool de bater o recorde de invencibilidade na competição, que hoje pertence ao Arsenal.A equipe do técnico Jürgen Klopp estava a cinco vitórias da marca. Em 2003 e 2004, o Arsenal ficou 49 partidas sem perder no campeonato -venceu 36 e empatou 13, a maior sequência invicta da história da competição.Os gols do Watford foram marcados todos no segundo tempo: dois do atacante Sarr, aos 8 e aos 14 minutos, e um do atacante Deeney, aos 26 minutos. O Liverpool não conseguiu criar boas chances durante a partida.Mesmo com a derrota, o time continua 22 pontos à frente do segundo colocado na Premier League, o Manchester City.Após ótima temporada em 2019, com os títulos da Supercopa da Uefa, da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes -este último ao derrotar o Flamengo-, o Liverpool tenta encerrar neste ano o jejum de 30 anos sem conquistas no Inglês.