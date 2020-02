Tiago Nunes vê clássico mostrar que Corinthians não se abalou com eliminação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tiago Nunes gostou da postura do Corinthians no clássico contra o São Paulo hoje (15), no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Apesar do empate sem gols, o treinador disse que o desempenho do time mostrou que a eliminação na "Pré-Libertadores" não abalou o elenco.Tiago alega que o Corinthians continuou focado na transição de deixar a "cultura defensiva" e jogar de forma ofensiva sob o seu comando. O treinador destacou que até a escalação mostrou que a equipe não abandonará o foco por conta da queda para o Guaraní na última quarta-feira, na Arena."Quando você chega no Corinthians e é um competidor por natureza, nós já passamos por tudo. Superamos muito para chegar até aqui. E não é uma eliminação que vai tirar o nosso foco e o objetivo de ir melhorando. A gente sabe que o DNA passa por jogar bem. E o apoio da torcida nos aplaudindo (após eliminação na Arena), nos obriga mostrar o que mostramos todo jogo, que é vencer o adversário", afirmou Tiago Nunes."Nossa proposta era de tentarmos vencer o clássico, se pode ver até na nossa escalação, mesmo sabendo da dificuldade de recuperar a equipe. O São Paulo tem muita qualidade e movimentos. Mesmo assim a equipe se superou. O São Paulo finalizou mais, mas chance de gol e posse de bola foram iguais. Foi um jogo bacana de ver. A equipe se empenhou", disse.O Corinthians jogou no ataque desde o início novamente e optou por "marcação alta". A equipe de Tiago Nunes foi melhor na primeira etapa e, inclusive, perdeu duas grandes chances de abrir o marcador com Mauro Boselli.No segundo tempo, o São Paulo "igualou" o jogo e teve boas chances de abrir o placar. Mas, tanto Cássio, como Volpi, ajudaram para que o placar não saísse do zero.O Corinthians perdeu uma posição e caiu para o terceiro lugar no Grupo D, com oito pontos. À frente estão Guarani, com nove pontos, e Bragantino, com oito. Na próxima rodada, o Corinthians também atuará fora de casa, no mesmo dia, contra o Água Santa, tentando interromper uma série de duas partidas sem triunfar.