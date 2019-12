Tiago Nunes pede lateral ofensivo, e Dodô vira prioridade no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians segue de olho no mercado da bola em busca de uma alternativa para a lateral esquerda. Depois de tentar Sidcley e Jorge e não ver as negociações evoluírem, o clube adota compasso de espera por novas opções. Um jogador ofensivo para o setor é pedido expresso de Tiago Nunes, novo treinador da equipe, e nome de Dodô, revelado no "Terrão de Itaquera", ganha força.O lateral defendeu o Cruzeiro em 2019 e é uma das possibilidades estudadas. Emprestado pela Sampdoria, Dodô negocia sua saída do clube mineiro, rebaixado para Série B do Campeonato Brasileiro, e passou a ser prioridade no Parque São Jorge.Aos 27 anos de idade, ele foi formado nas categorias de base do Corinthians e estreou como profissional em 2009. Em 2012, foi vendido para a Roma, e ainda passou por Inter de Milão e Sampdoria antes de retornar ao Brasil, todos do futebol italiano. Antes de ir para a Toca da Raposa, ele havia sido emprestado ao Santos, em 2018. Agora, aguarda a definição do seu futuro porque não pretende jogar na segunda divisão.Para o setor, Tiago Nunes tem como principal opção Danilo Avelar, que tem mais características defensivas do que ofensivas, justamente o perfil oposto dos nomes que têm sido avaliados pela diretoria como opção.Carlos Augusto, das categorias de base, é outra opção, mas ainda não mostrou que tem condições de ser titular da posição. Guilherme Romão, que disputou a Série B pelo São Bento (SP) em 2019, pertence ao Corinthians, mas será novamente emprestado, desta vez para o Botafogo-SP.Por enquanto, o Corinthians tem Luan, ex-Grêmio, como a sua principal contratação para 2020. O meia-atacante já disse que deixa Porto Alegre para realizar um sonho e defender o seu time de coração.