Tiago Nunes cobra 'malandragem' do Corinthians após derrota de virada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Poupando a arbitragem de críticas, o treinador Tiago Nunes culpou a falta de concentração do Corinthians pela derrota para o Água Santa no sábado (22), em Diadema, por 2 a 1. O time alvinegro saiu na frente do placar aos 7 minutos do primeiro tempo, ficou com um jogador a menos aos 35 do segundo e, nos acréscimos, sofreu a virada. Para o técnico, faltou "malandragem" ao time em momentos decisivos."A gente tem que ter um pouco mais de eficiência em momentos importantes do jogo. Sempre num momento pontual, as coisas acabam escapando. Nosso nível de concentração ainda não é o ideal, para sermos mais espertos. O lance do primeiro gol dos caras podia ser parado com uma falta. Precisamos deste tipo de malandragem para vencer os adversários", afirmou Tiago Nunes na entrevista coletiva após o jogo.Sobre a arbitragem, que foi cobrada por um toque de mão do atacante do Água Santa no lance do segundo gol, Tiago reforçou que faltou competência para que o erro não fosse decisivo: "Eu falar de arbitragem num momento de derrota seria chover no molhado. Se tivéssemos sido um pouco mais competentes, teríamos feito mais dois gols, o árbitro erraria, mas a gente teria vencido da mesma maneira".Apesar do resultado alcançado em Diadema, Tiago admite que o Corinthians é um time com potencial e que foi possível observar algumas evoluções no desempenho dos jogadores na partida de hoje: "O que me deixa esperançoso é que esta é uma equipe que tem potencial. Pudemos repetir a escalação, tivemos uma boa semana de treinos, mas não conseguimos transformar isso em gols e saímos com um resultado ruim".O treinador também falou sobre as críticas da torcida diante dos resultados negativos. "Se a gente perdesse para o Barcelona também seria cobrado. A cobrança faz parte. E jogando no Corinthians você precisa ter inteligência emocional para superar esse tipo de coisa", afirmou. O time do Corinthians ainda não venceu fora de casa em 2020.Ao contrário da última semana, em que teve sete dias de preparação até a partida contra o Água Santa, o Corinthians terá um novo compromisso já na próxima quarta-feira (26). O time, que briga pela liderança do grupo D, receberá o Santo André em Itaquera, às 21h30.