Tiago Nunes admite equívocos de Pedro Henrique, mas defende e diz que é 'baita jogador'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tiago Nunes saiu em defesa do zagueiro Pedro Henrique, um de seus atletas de confiança no Corinthians. O treinador fez questão de contar com o retorno do defensor do Athletico-PR, onde trabalharam juntos na temporada passada.Pedro Henrique se mostrou inseguro em algumas jogadas no empate contra o Mirassol por 1 a 1, neste domingo (26), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela segunda rodada do Paulistão 2020. Tiago Nunes admitiu alguns equívocos do zagueiro, mas fez elogios ao atleta e ressaltou que ele precisa apenas de mais confiança no Corinthians.O Pedro foi muito utilizado, saímos muito pelo lado direito. Ele tem o pé bom do lado. Teve decisões equivocadas sim. Ele não tem que provar nada para ninguém. Tem minha confiança. Baita jogador, um potencial enorme. Precisa de confiança. Não pode tentar corrigir erro técnico com outra ação que não seja fácil, simples. Essa maturidade a gente tem que tentar adquirir, passar confiança", afirmou o treinador.Tiago Nunes ressaltou que Pedro Henrique erra mais porque o Corinthians sai jogando mais pelo seu lado (direito). Isso porque Gil atua do lado esquerdo da zaga, mas não é canhoto. Por conta disso, o time alvinegro prioriza mais o início das jogadas pelo lado direito da defesa."O lado esquerdo nosso, com o Gil, é mais seguro, até porque ele não tem a pena esquerda como preferência, saímos mais pelo outro lado, temos que criar outras manobras. É um processo natural de aprendizados, de erros e acertos que vamos passar pra evoluir durante toda a temporada", explicou.Aliás, o gol do Corinthians marcado por Ramiro foi iniciado com Pedro Henrique. O zagueiro recebeu a bola de Cássio, tocou para o próprio Ramiro, que antes de aparecer para finalizar dentro da área, viu a bola passar por Richard, Gil, Luan, Lucas Piton e Boselli.O Corinthians realizou nesta segunda-feira (27) apenas treino regenerativo na academia e fechado para a imprensa. Amanhã (28), o treino que contará com os atletas titulares será aberto aos jornalistas por 30 minutos. Na quarta-feira (29), Tiago Nunes comanda mais uma atividade com os portões fechados.Na quinta-feira (30), o Corinthians volta a campo para enfrentar a Ponte Preta, às 21h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.