Thiago Neves rescinde com Cruzeiro e vira alvo do Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Thiago Neves, 34, não é mais jogador do Cruzeiro. A rescisão do jogador com a equipe celeste foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF, nesta quarta-feira (22). O atleta agora passou a virar alvo do Grêmio, entre outros clubes.



Para acertar a rescisão, Neves aceitou ceder em relação à cobrança de R$ 16 milhões que fez ao Cruzeiro por meio de ação trabalhista em dezembro passado. Jogador e representantes do clube se encontraram na terça (21) em uma audiência de conciliação. O meia já estava liberado para procurar uma nova equipe.



Thiago Neves chegou ao Cruzeiro em 2017, depois de um período no futebol árabe, e tinha contrato com o clube mineiro até dezembro deste ano. A relação com a equipe, no entanto, ficou desgastada ao longo da campanha no Brasileiro do ano passado, que culminou com a queda para a Série B.



Ao longo da carreira, o jogador ainda acumulou passagens por Flamengo e Fluminense. Neste último, foi comandado por Renato Gaúcho, hoje técnico do Grêmio, clube com o qual Thiago Neves negocia. As conversas com o time gaúcho foram iniciadas no final de semana depois de o treinador apoiar a investida.



Sem Luan, agora no Corinthians, e Jean Pyerre, que completou quatro meses fora por causa de lesão na coxa e não tem prazo para voltar, o Grêmio vasculha o mercado da bola atrás de opções. O nome de Thiago Neves, livre no mercado, ganhou força.



"Tive o prazer de trabalhar com ele no Fluminense, admiro como jogador e pessoa. É um jogador que se encaixa em qualquer grande clube. No ano passado, não esteve tão bem? Bom, não cabe a mim falar sobre o que aconteceu. O Cruzeiro não foi bem o ano todo e é um clube que tenho grande carinho também, mas não foi bem muito pelo o que aconteceu fora de campo. Mas é um jogador que eu tenho admiração, gosto muito dele", disse Renato.



"Vai perguntar se tem chance de chegar ao Grêmio? Respondo que tenho que pensar no jogo contra o Caxias. Ele é muito acima da média, muito acima da média. Se ele for para outro grande clube do Brasil, motivado, é um jogador muito útil para qualquer treinador", completou o gremista.



Antes da rescisão com o Cruzeiro, Boca Juniors e River Plate, ambos da Argentina, fizeram contato para tentar a contratação do jogador. O estafe do meia chegou a ir para Buenos Aires para conversar com os dois clubes, mas não houve acordo até então.



O Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelo qual Thiago Neves soma duas passagens, é outro interessado em contar com o jogador.