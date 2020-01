Técnico português do Avaí brigou com Jesus e o acusou de copiá-lo

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Quando viu o anúncio de Augusto Inácio como novo técnico do Avaí, César Prates virou para a esposa em casa e falou: "esse foi o treinador que mais compreendeu como eu jogava em toda a minha carreira".Os dois foram campeões da Liga Portuguesa em 2000 e tiraram o Sporting de uma fila que durava quase duas décadas. Depois de chegar do Corinthians no meio da temporada, Prates teve papel decisivo na conquista."Em Portugal, você pega uma oliva e tem que extrair tudo dela. Foi o que ele fez comigo. Aproveitou o que eu tinha para oferecer", conta o ex-lateral direito, que hoje mora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e pretende visitar o antigo chefe em Florianópolis."Ele sabia das minhas características ofensivas, conversava muito comigo, me dava confiança. Logo na minha estreia, fiz um gol. Virei o melhor assistente da equipe naquela campanha", completa Prates.Esse cartaz ajuda, mas a chegada de Inácio ao futebol brasileiro passa, sobretudo, pelo efeito Jorge Jesus, fruto do sucesso do compatriota em pouco tempo no Flamengo.Jesus e Inácio são, inclusive, conhecidos de longa data e embalaram juntos o sonho de jogadores na base do Sporting. Depois dali, seguiram caminhos completamente diferentes e voltaram a se cruzar somente no banco de reservas. Um desentendimento em 1997 pôs fim à relação entre eles e fez com que parassem de se falar por 20 anos.Naquele ano, Jesus substituiu Inácio no comando do Felgueiras e, ao não conseguir o acesso para a primeira divisão, culpou a herança recebida do ex-colega, que se revoltou com o que ouviu."É um bom treinador e um mau homem", chegou a definir Inácio posteriormente.A partir do episódio, a troca de farpas não cessou mais. Em um reencontro, o novo técnico do Avaí acusou Jesus de copiar a sua estratégia nas bolas paradas. O atual comandante do rubro-negro carioca rebateu em entrevista e mostrou até mesmo vídeos para contra-atacar.Somente mais recentemente, eles fizeram as pazes e deixaram a mágoa para trás. Ainda que em cenários distintos, os dois estão agora de volta ao mesmo ambiente. Não se deve esperar, no entanto, que Inácio tenha o mesmo impacto que Jesus."Não é um treinador de topo em Portugal, nem nada perto disso, embora já tenha sido campeão no Sporting. O seu desempenho naquele ano é um bom exemplo do que tem sido sua carreira. É um nome que, ao pegar equipes no meio da temporada, consegue de alguma maneira uma transformação. Quando assume no início, por outro lado, sente muita dificuldade", analisa o comentarista Luís Cristóvão, do canal Eleven Sports.O técnico de 64 anos levou mais recentemente o Moreirense ao título da Taça da Liga em 2017 e evitou a queda do Desportivo das Aves no semestre passado.Mesmo com a badalação em torno de seu camisa 10, Enzo, filho do francês Zinedine Zidane, ele não teve o mesmo efeito na atual temporada e deixou o cargo em outubro, após sete derrotas seguidas e a lanterna no campeonato.Na sequência, recebeu consultas de Estados Unidos e África. Com a experiência de ter trabalhado em três continentes, preferiu partir para o seu quarto, no Brasil. Antes disso, revelou ao ser apresentado no Avaí ter ligado para o pentacampeão mundial Luiz Felipe Scolari e perguntado sobre o desafio. "Tive boas informações. Ele me disse que era um bom projeto e um bom clube."Figura conhecida em Portugal, Inácio foi um dos grandes laterais esquerdos da história do país. Ele conquistou diversos títulos por Porto e Sporting, entre eles, a Champions League e o Mundial de Clubes pelo Porto, em 1987. No ano anterior, jogou a Copa do Mundo pela seleção portuguesa.A imagem de "bombeiro" que sustenta hoje no mercado não condiz exatamente com o seu currículo como atleta."Ele chegou ao Aves para salvar a equipe no final da temporada passada, conseguiu um final de campeonato tranquilo, lançando até alguns jovens do sub-23. No entanto, as coisas não foram fáceis no início da atual [2019/20]. O clube saiu das duas taças e só ganhou um jogo na liga. Houve também divergências com a direção", afirma Ricardo Jorge Castro, que faz a cobertura do clube para o site Mais Futebol."Apesar de ser de uma geração próxima, não se pode esperar exatamente um novo Jesus. São treinadores exigentes, mas os estilos de liderança e trabalho em campo têm suas diferenças, mesmo que se mostrem similares no discurso: ambos dizem o que pensam sem grandes rodeios. Podem aguardar um treinador ambicioso que queira introduzir as suas ideias", completa Castro.Depois de pendurar chuteiras, Inácio trabalhou também como cartola no Sporting e comentarista na televisão.Foi em uma participação ao vivo que ele viu uma expressão ser cunhada a seu respeito em Portugal, após afirmar que assistiu a um jogo do Benfica na internet, "com alguns cortes de vez em quando", para não contribuir com a BTV, canal oficial dos rivais na TV paga.Desde então, não se costuma dizer mais no país que se viu uma partida por meio de link pirata, mas, sim, "à Inácio".Neste ano, o Avaí disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.