Talles Magno sofre fratura no pé esquerdo e terá de passar por cirurgia

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os torcedores do Vasco tiveram uma notícia ruim nesta segunda-feira (24). O atacante Talles Magno quebrou o pé durante a folga e será desfalque do time por tempo indeterminado. O jogador, tido como uma das joias do clube, voltou nesta temporada após grave lesão na coa direita, durante a disputa do Mundial Sub-17, em novembro do ano passado.Em nota oficial divulgada na noite desta segunda, o Vasco afirmou que o jogador terá de passar por um procedimento cirúrgico, com data ainda a ser definida."Após pisar em falso em uma pedra, no fundo de uma piscina de água natural, durante a folga do carnaval, o atleta Talles Magno se apresentou no CT do Almirante com dor e edema no pé esquerdo. Foi submetido a exames de imagem que constataram uma fratura no quinto metatarso. O atleta será submetido a procedimento cirúrgico, com data ainda a ser programada".