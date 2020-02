A tabela do Mundial de Fórmula 1 de 2020

MUNDIAL DE PILOTOS1. Alexander Albon (THA, Red Bull)1. Antonio Giovinazzi (ITA, Alfa Romeo)1. Carlos Sainz (ESP, McLaren)1. Charles Leclerc (MON, Ferrari)1. Daniel Ricciardo (AUS, Renault)1. Daniil Kvyat (RUS, Alpha Tauri)1. Esteban Ocon (FRA, Renault)1. George Russell (GBR, Williams)1. Kevin Magnussen (DIN, Haas)1. Kimi Raikkonen (FIN, Alfa Romeo)1. Lance Stroll (CAN, Racing Point)1. Lando Norris (GBR, McLaren)1. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)1. Max Verstappen (HOL, Red Bull)1. Nicholas Latifi (CAN, Williams)1. Pierre Gasly (FRA, Alpha Tauri)1. Romain Grosjean (FRA, Haas)1. Sebastian Vettel (ALE, Ferrari)1. Sergio Pérez (MEX, Racing Point)1. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)MUNDIAL DE CONSTRUTORES1. Alfa Romeo1. Alpha Tauri1. Ferrari1. Haas-Ferrari1. McLaren1. Mercedes1. Racing Point1. Red Bull1. Renault1. WilliamsPONTUAÇÃO1º lugar - 25 pontos2º lugar - 18 pontos3º lugar - 15 pontos4º lugar - 12 pontos5º lugar - 10 pontos6º lugar - 8 pontos7º lugar - 6 pontos8º lugar - 4 pontos9º lugar - 2 pontos10º lugar - 1 pontoVolta mais rápida - 1 ponto (caso termine entre os dez primeiros)CALENDÁRIO15/3Austrália - Melbourne22/3Bahrein - Sakhir5/4Vietnã - HanóiA definirChina - Xangai3/5Holanda - Zandvoort10/5Espanha - Barcelona24/5Mônaco - Monte Carlo7/6Azerbaijão - Baku14/6Canadá - Montreal28/6França - Le Castellet5/7Áustria - Spielberg19/7Reino Unido - Silverstone2/8Hungria - Budapeste30/8Bélgica - Spa-Francorchamps6/9Itália - Monza20/9Singapura - Cidade de Singapura27/9Rússia - Sochi11/10Japão - Suzuka25/10Estados Unidos - Austin1/11México - Cidade do México15/11Brasil - São Paulo29/11Emirados Árabes Unidos - Abu Dhabi