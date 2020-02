A tabela da Copa Sul-Americana de 2020

PRIMEIRA FASEVOLTA18/02Unión La Calera (CHI) 0x0 FluminenseArágua (VEN) 1x0 Coquimbo Unido (CHI)Melgar (PER) (4) 0x2 (3) Nacional Potosí (BOL)Aucas (EQU) 2x1 Vélez Sarsfield (ARG)19/02Oriente Petrolero (BOL) 0x0 VascoHuracán (ARG) 1x1 Atlético Nacional (COL)Sportivo Luqueño (PAR) 2x2 Mineros de Guayana (VEN)20/02Atlético-MG 2x0 Unión Santa Fé (COL)El Nacional (EQU) 2x2 Fénix (URU)Emelec (EQU) 2x0 Blooming (BOL)Always Ready (BOL) 1x0 Millonarios (COL)25/02Goiás x Sol de América (PAR)River Plate-URU x Atlético Grau (PER)River Plate-PAR x Deportivo Cali (COL)Sport Huancayo (PER) x Argentinos Juniors (ARG)26/02Nacional-PAR x BahiaUniversidad de Quito (EQU) x Lanús (ARG)Deportivo Pasto (COL) x Huachipato (CHI)Liverpool-URU x Llaneros (COL)27/02Fortaleza x Independiente (ARG)Plaza Colonia (URU) x Zamora (VEN)Audax Italiano (CHI) x Cusco (PER)IDA04/02Fluminense 1x1 Unión La Calera (CHI)Coquimbo Unido (CHI) 3x0 Arágua (VEN)Nacional Potosí (BOL) 0x2 Melgar (PER)Vélez Sarsfield (ARG) 1x0 Aucas (EQU)05/02Vasco 1x0 Oriente Petrolero (BOL)Fénix (URU) 1x0 El Nacional (EQU)Atlético Nacional (COL) 3x0 Huracán (ARG)Mineros de Guayana (VEN) 2x3 Sportivo Luqueño (PAR)06/02Unión Santa Fé (COL) 3x0 Atlético-MGBlooming (BOL) 0x3 Emelec (EQU)Millonarios (COL) 2x0 Always Ready (BOL)11/02Sol de América (PAR) 1x0 GoiásAtlético Grau (PER) 1x2 River Plate-URUDeportivo Cali (COL) 2x1 River Plate-PARArgentinos Juniors (ARG) 1x1 Sport Huancayo (PER)12/02Bahia 3x0 Nacional-PARLanús (ARG) 3x0 Universidad de Quito (EQU)Huachipato (CHI) 1x0 Deportivo Pasto (COL)Llaneros (COL) 0x2 Liverpool-URU13/02Independiente (ARG) 1x0 FortalezaZamora (VEN) 1x0 Plaza Colonia (URU)Cusco (PER) 2x0 Audax Italiano (CHI)