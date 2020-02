A tabela da Copa Libertadores da América de 2020

Grupo APosição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo1 - Flamengo1 - Independiente del Valle (EQU)1 - Junior Barranquilla (COL)1 - TF3Grupo B1 - Bolívar (BOL)1 - Palmeiras1 - Tigre (ARG)1 - TF4Grupo C1 - Athletico-PR1 - Colo-Colo (CHI)1 - Jorge Wilstermann (BOL)1 - Peñarol (URU)Grupo D1 - Binacional (PER)1 - LDU (EQU)1 - River Plate (ARG)1 - São PauloGrupo E1 - América de Cali (COL)1 - Grêmio1 - Universidad Católica (CHI)1 - TF1Grupo F1 - Alianza Lima (PER)1 - Estudiantes de Mérida (VEN)1 - Nacional-URU1 - Racing (ARG)Grupo G1 - Defensa y Justicia (ARG)1 - Delfín (EQU)1 - Olimpia (PAR)1 - SantosGrupo H1 - Boca Juniors (ARG)1 - Caracas (VEN)1 - Libertad (PAR)1 - TF21ª RODADA03/03Athletico-PR x Peñarol (URU)TF1 x Universidad Católica (CHI)América de Cali (COL) x GrêmioDefensa y Justicia (ARG) x SantosTF2 x Libertad (PAR)Caracas (VEN) x Boca Juniors (ARG)04/03TF3 x Independiente del Valle (EQU)Junior Barranquilla (COL) x FlamengoTigre (ARG) x PalmeirasBolívar (BOL) x TF4Jorge Wilstermann (BOL) x Colo-Colo (CHI)LDU (EQU) x River Plate (ARG)Delfín (EQU) x Olimpia (PAR)05/03Binacional (PER) x São PauloEstudiantes de Mérida (VEN) x Racing (ARG)Alianza Lima (PER) x Nacional-URUTERCEIRA FASEVOLTAA definirTF1 - Internacional x Tolima (COL)TF2 - Atlético Tucumán (ARG) x Independiente Medellín (COL)TF3 - SF8 x Cerro Porteño (PAR)TF4 - Guaraní-PAR x Palestino (CHI)IDAA definirTF1 - Tolima (COL) x InternacionalTF2 - Independiente Medellín (COL) x Atlético Tucumán (ARG)TF3 - Cerro Porteño (PAR) x SF8TF4 - Palestino (CHI) x Guaraní-PARSEGUNDA FASEVOLTA11/02SF1 - Tolima (COL) 1x0 Macará (EQU)SF2 - Internacional 2x0 Universidad de Chile (CHI)SF3 - Deportivo Táchira (VEN) 2x0 Independiente Medellín (COL)12/02SF4 - Cerro Porteño (PAR) 1x0 Universitario (ARG)SF5 - Palestino (CHI) 5x1 Cerro Largo (URU)SF6 - Corinthians 2x1 Guaraní-PARSF7 - Atlético Tucumán (ARG) (6) 2x0 (5) The Strongest (BOL)13/02SF8 - Sporting Cristal (PER) x Barcelona de Guayaquil (EQU)IDA04/02SF1 - Macará (EQU) 0x1 Tolima (COL)SF2 - Universidad de Chile (CHI) 0x0 InternacionalSF3 - Independiente Medellín (COL) 4x0 Deportivo Táchira (VEN)05/02SF4 - Universitario (ARG) 1x1 Cerro Porteño (PAR)SF5 - Cerro Largo (URU) 1x1 Palestino (CHI)SF6 - Guaraní-PAR 1x0 CorinthiansSF7 - The Strongest (BOL) 2x0 Atlético Tucumán (ARG)06/02SF8 - Barcelona de Guayaquil (EQU) 4x0 Sporting Cristal (PER)PRIMEIRA FASEVOLTA28/01PF1 - Universitario (ARG) 1x0 Carabobo (CHI)29/01PF2 - Barcelona de Guayaquil (EQU) 3x1 Progreso (URU)PF3 - Guaraní-PAR 4x0 San José-BOLIDA21/01PF1 - Carabobo (CHI) 1x1 Universitario (ARG)22/01PF2 - Progreso (URU) 0x2 Barcelona de Guayaquil (EQU)PF3 - San José-BOL 0x1 Guaraní-PAR