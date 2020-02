Suspenso por doping, são-paulino treina em sindicato após internação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última lembrança que o são-paulino tem do uruguaio Gonzalo Carneiro, 24, provavelmente é a cobrança de pênalti com cavadinha diante do Palmeiras, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista de 2019, gol que ajudou a equipe tricolor a garantir a classificação à decisão do Estadual.O meia-atacante disputaria apenas mais 45 minutos pelo clube do Morumbi, na final contra o Corinthians, antes de ser suspenso preventivamente em abril por uso de cocaína.Em outubro do ano passado, ele foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) e recebeu a punição de 24 meses de afastamento do futebol. A pena, válida até 15 de março de 2021, foi o gatilho para agravar um quadro de depressão que o atleta vinha enfrentando.Desde que chegou ao clube do Morumbi, em abril de 2018, o jogador teve dificuldade para se adaptar à vida em São Paulo. Logo no início, precisou tratar uma lesão no púbis que o manteve fora de ação de novembro de 2017 (ainda atuando pelo Defensor-URU) a julho de 2018, quando enfim estreou com a camisa tricolor.Para o início da temporada 2019, ele não se apresentou às vésperas da estreia do time no Campeonato Paulista, contra o Mirassol, e terminou multado pela diretoria.Antes mesmo de ser flagrado no antidoping após derrota para o Palmeiras, no Pacaembu, ainda pela primeira fase do Estadual, o uruguaio já se consultava com uma psicóloga.A falta de sequência -24 jogos, a maioria saindo do banco de reservas, e somente um gol marcado- aliada à solidão na capital paulista contribuíram para o abatimento do atleta, que ficou, segundo pessoas próximas, desiludido com a sentença de dois anos.Família, São Paulo, seus advogados e representante tomaram a decisão consensual pela internação do meia-atacante em uma clínica de reabilitação. Além do benefício próprio do tratamento com especialistas, a iniciativa poderia ser positiva também para a defesa do atleta, que tem julgamento no pleno do TJD-AD marcado para este mês.Nos meses de novembro e dezembro, Carneiro ficou cerca de 45 dias em uma clínica de Porto Alegre que trabalha há 30 anos no tratamento de dependentes químicos.O uruguaio recebeu alta em 30 de dezembro do ano passado. Na manhã do dia 31, já estava em Montevidéu, onde passou o Ano Novo com a família antes de retomar, em 2 de janeiro, os treinos físicos para tentar manter a forma.Carneiro não recebe salários do São Paulo desde a suspensão preventiva por doping, em abril de 2019 -seu vínculo vai até 31 de março de 2021. O uruguaio também não pode treinar nas dependências do clube tricolor, nem mesmo frequentá-las.A legislação antidoping proíbe que ele mantenha a forma em associações desportivas (como clubes ou federações) e só permite o retorno a elas no último quarto do seu tempo de suspensão.De acordo com pessoas do convívio íntimo do atleta, o período na clínica em Porto Alegre fez muito bem para Carneiro. Ele também está ansioso para poder voltar a trabalhar com o elenco e restabelecer o contato diário com os companheiros de time.Ex-colegas dele no Defensor, o clube em que atuou antes de ser contratado pelo São Paulo, mantêm contato. Uma das pessoas que mais têm ajudado o jogador é o ex-centroavante Marcelo Zalayeta, que defendeu, entre outros, Peñarol (URU), Juventus (ITA) e a seleção uruguaia.Aposentado do futebol, Zalayeta é como um tio de consideração de Carneiro e tem conversado bastante com o meia-atacante desde que ele voltou a Montevidéu. Aos fins de semana, são comuns as visitas da família do são-paulino à casa de Zalayeta no balneário de Punta del Leste.No último dia 7, ele iniciou treinamentos com um grupo técnico da Mutual Uruguaia de Futebolistas Profissionais, o sindicato de atletas fundado em 1946 e que presta auxílio à classe.Nesse grupo, chamado de "Equipo MUFP" (sigla da associação), profissionais de preparação física, fisioterapeutas e treinadores organizam sessões de treinos para jogadores desempregados ou afastados de seus clubes. No ano passado, ele já havia buscado a Mutual para manter a forma.Um dos técnicos que trabalham no local é o brasileiro Luciano "Cafu" Barbosa, 47. Ex-jogador carioca com passagens por diversos clubes uruguaios, entre eles o Peñarol, Cafu torce para que Carneiro volte logo a jogar profissionalmente."No começo a gente não perguntava nada, não era o momento. Ele é uma pessoa muito calada, muito fechada. Quando você conversa, ele se abre, não muito também, mas conversa. Outro dia conversamos sobre o futebol brasileiro. Esperamos que ele possa voltar [a jogar], porque tem talento", diz o brasileiro à reportagem.Os advogados de Carneiro trabalham para tentar reduzir a pena no julgamento deste mês. Para isso, basearão a defesa na mudança do código da Wada (Agência Mundial Antidoping) para as chamadas drogas sociais.No novo código geral da entidade, aprovado em uma conferência internacional realizada no último dia 7 de novembro, a Wada passará a adotar penas mais brandas se comprovado o uso de maconha ou cocaína, por exemplo, fora do ambiente de competição. Ou seja, a pelo menos 24 horas de distância de qualquer evento e que não traga benefício ao seu desempenho esportivo.Atletas que testam positivo para cocaína podem pegar atualmente até quatro anos de suspensão. Sob a nova diretriz, a suspensão cairia para três meses.O novo código, porém, só entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021. Por isso, os advogados do uruguaio invocarão um princípio legal chamado lex mitior, que designa ao acusado a lei mais benéfica para ele. Se a tese for aceita, o jogador poderia se beneficiar agora da mudança no código da Wada, aposta sua defesa.