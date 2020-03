Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A poucas horas do inícios dos playoffs da Superliga feminina, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) decidiu pela paralisação de todos os jogos da competição, assim como do torneio masculino e também da Superliga B.

A medida tem duração inicial de 15 dias e faz parte do esforço de contenção da disseminação do coronavírus no país.

A comissão de crise da CBV afirma ter se reunido com João Olyntho, um dos médicos das seleções brasileiras, e consultado o presidente do Minas Tênis Clube, Ricardo Vieira Santiago, representante de clubes da CBV.

Além dos citados acima, o levantador Raphael Oliveira, presidente da comissão de atletas, além dos técnicos Renan Dal Zotto e José Roberto Guimarães -em nome de todos os treinadores-, também concordaram com a decisão.