Sesc-RJ vai encerrar equipe masculina de vôlei ao fim da Superliga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após derrota para o Cruzeiro na quinta-feira (20), o Sesc-RJ anunciou que vai encerrar o projeto da equipe de vôlei masculina após o fim da Superliga 2019/2020. O time feminino terá continuidade."O técnico Giovane Gávio permanece no Sesc RJ com o objetivo de dedicar esforços ao esporte de cunho socioeducativo", informou a entidade em nota. Ex-jogador e hoje treinador do time masculino, ele passará a ministrar palestras e capacitações pelo Sesc.Em quadra, o líder Cruzeiro venceu por 3 sets a 1 —com as parciais 25 a 23, 25 a 21, 22 a 25, e 25 a 19— o jogo disputado no ginásio do Tijuca Tênis Clube, na zona norte do Rio. Com o resultado, a equipe celeste chegou a 47 pontos, com 16 vitórias e apenas uma derrota ao longo da competição.