Sérvia de Djokovic vence Espanha de Nadal e conquista novo torneio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sérvia, comandada pelo tenista número 2 do mundo, Novak Djokovic, conquistou a primeira edição da ATP Cup ao derrotar por 2 a 1 na final do torneio de seleções a Espanha de Rafael Nadal, líder do ranking, neste domingo (12), em Sydney (Austrália).Os espanhóis são os atuais campeões da Copa Davis, competição que passou a adotar formato muito similar ao da ATP Cup e foi disputada em novembro. Eles chegaram a ficar à frente no placar com a vitória de Roberto Bautista Agut sobre Dusan Lajovic (7-5 e 6-1) no primeiro jogo de simples.No duelo mais aguardo, porém, Djokovic teve grande atuação e deixou tudo igual no confronto ao superar Nadal em dois sets (6-2 e 7-6).A decisão do título ficou para o duelo de duplas, em que Nadal, alegando cansaço, optou por não disputar. A Sérvia de Djokovic e Viktor Troicki levou a melhor sobre os espanhóis sobre Carreño Busta e Feliciano López em dois sets (6-3 e 6-4).Também neste domingo, Serena Williams, 38, conquistou seu primeiro título desde 2017, no torneio de Auckland. O último troféu levantado pela americana havia sido o do Australian Open daquele ano. Depois disso, ela teve sua primeira filha, enfrentou complicações após o parto e passou mais de um ano afastada das quadras.Desde o retorno, a vencedora de 23 títulos de Grand Slam já disputou quatro finais desses torneios, duas em Wimbledon e duas no US Open, mas acabou derrotada nas quatro oportunidades.