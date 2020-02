'Serena tem que encarar a realidade para voltar a vencer', diz treinador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A tenista norte-americana Serena Williams, 9ª tenista do ranking mundial, se despediu bem antes do esperado do Aberto da Austrália. O resultado ligou um alerta na equipe da tenista.Vencedora de 23 títulos de Grand Slam, ela caiu na 3ª rodada em uma vitória por 3 sets a 0 da chinesa Qiang Wang. Serena não perdia tão cedo em Melbourne desde 2006, sendo que não disputou o torneio em 2011 e 2018.Em entrevista à BBC Sports, Patrick Mouratoglou, treinador da jogadora, disse que é hora de "encarar a realidade" e "mudar a estratégia"."Temos que aceitar o fato de que não está funcionando. Talvez buscar um ângulo, uma estratégia diferente e objetivos diferentes para que ela possa fazer isso", disse Mouratoglou.Serena perdeu quatro grandes finais e não venceu nenhum Grand Slam desde que retornou às quadras após a gravidez, em 2017. Em janeiro, ela ganhou seu primeiro título desde a volta, no WTA de Auckland."Nós não esperávamos perder tão cedo (em Melbourne) ou perder de forma geral", completou o treinador, que afirmou que a atuação de Serena foi uma "decepção".A tenista retornou às quadras após dar à luz para tentar quebrar o recorde de 24 títulos de Grand Slam da tenista Margaret Court."Ela tinha tinha tudo para se aposentar, 23 títulos e Grand Slam. Mas ela decidiu volta, decidiu fazer todo o esforço, o esforço físico, mental, para voltar ao jogo, com a meta de conquistar mais Grand Slams e bater o recorde", disse Mouratoglou.Segundo o treinador, agora fica difícil saber quantas chances Serena terá para conquistar esse objetivo, mas não duvida da tenista."Não sei por quanto tempo mais ela será capaz de jogar, mas ser conseguir chegar a quatro finais do Grand Slam diz muito sobre o seu nível e ela não está tão longe (do recorde). Mas temos que entender porque ela não consegue ganhar. Chegar a uma final é diferente de ganhar uma".