O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com portões fechados em razão da pandemia de coronavírus, o Corinthians empatou com o Ituano em 1 a 1 neste domingo (15), em Itaquera, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

A equipe do técnico Tiago Nunes, que chegou a seis jogos sem vitória no torneio, foi a 11 pontos no grupo D e agora seca o Guarani, que tem 13 e joga nesta segunda-feira (16), contra a Ponte Preta, no clássico de Campinas.

Se o Guarani vencer a Ponte e, na próxima rodada, o Corinthians não conseguir bater o Palmeiras, o clube do Parque São Jorge estará eliminado do Estadual ainda na etapa de grupos.

Isso depende, porém, da realização ou não da rodada do próximo fim de semana. A FPF (Federação Paulista de Futebol) se reúne na manhã desta segunda para discutir a continuidade ou a paralisação das três principais divisões do futebol no estado. A CBF já anunciou a suspensão de todas as competições organizadas pela entidade que estão em andamento.

Diante do Ituano, o Corinthians saiu atrás do placar ainda no primeiro tempo. Breno Lopes cruzou da esquerda e a bola foi direto no ângulo de Cássio, surpreendendo o goleiro corintiano.

Apesar da ausência de torcedores no estádio, os jogadores alvinegros não se sentiram absolutamente sozinhos para buscar a igualdade no placar. Isso porque o sistema de som da Arena Corinthians reproduzia sons de torcida pelos auto-falantes.

O empate chegou nos minutos finais da etapa inicial, com Luan. O camisa 7 recebeu bom passe de Everaldo em profundidade, invadiu a área e bateu com estilo, no ângulo de Edson, para decretar o empate em Itaquera.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Carlos; Camacho, Cantillo (Araos) e Luan; Yony González, Boselli (Vagner Love) e Everaldo (Janderson). T.: Tiago Nunes

ITUANO

Edson; Pacheco, Suéliton, Léo Rigo e Breno Lopes; Baralhas, Paulinho Dias e Marcos Serrato; Yago (Luizinho), Gabriel Taliari (Luiz Paulo) e Minho (Léo Duarte). T.: Vinícius Bergantin

Estádio: Itaquerão, em São Paulo (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Marco Antônio de Andrade e Herman Brumel Vani (SP)

Cartões amarelos: Camacho (COR); Pacheco e Léo Duarte (ITU)

Gols: Breno Lopes (ITU), aos 14min, e Luan (COR), aos 47min do 1º tempo