Sem presença de Pelé, CBF inaugura estátua em sua homenagem no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) inaugurou nesta quinta-feira (20) uma estátua de cera de Pelé, 79, que ficará exposta no museu da seleção brasileira, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.Sem a presença do ex-jogador, que convive com problemas de mobilidade, a cerimônia marca o início das celebrações oficias da confederação para os 50 anos do tricampeonato mundial, conquistado no México, em 1970.Nove tricampeões compareceram ao evento: Ado, Brito, Clodoaldo, Dario, Edu, Jairzinho, Leão, Piazza e Roberto Miranda, além de Alexandre Torres, filho de Carlos Alberto Torres, o capitão do tri, morto em 2016.O presidente da entidade, Rogério Caboclo, entregou aos ex-atletas medalhas comemorativas da conquista no México. O técnico da seleção masculina, Tite, também marcou presença.Apesar de não ter comparecido ao evento, Pelé aprovou a estátua em encontro prévio com Caboclo, que levou a estátua a Santos para que o Rei do Futebol pudesse vê-la antes da inauguração."É uma grande oportunidade (receber a estátua) e eu ainda estou devendo. Tenho que agradecer a Deus por tudo que aconteceu comigo e por estar no Brasil. Tem muitos de nossos atletas que não estão aqui nesse momento, mas eles também têm que ser lembrados. Eles fazem parte disso", disse Pelé ao site oficial da CBF.