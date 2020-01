Sem indicar titulares, treino do Palmeiras nos EUA tem visita de Henry

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O elenco do Palmeiras recebeu a visita do ex-atacante francês Thierry Henry, ídolo do Arsenal (ING) e hoje técnico do Montreal Impact (CAN), em treino nesta sexta-feira (17), véspera da despedida do time alviverde da Flórida Cup, disputada em Orlando, nos Estados Unidos.Henry comanda treinamentos de sua equipe no mesmo complexo esportivo em que o Palmeiras dá andamento a sua pré-temporada. Além de conversar com o técnico Vanderlei Luxemburgo, o francês recebeu uma camisa palmeirense das mãos do volante Gabriel Menino, cria da base alviverde e fã do ex-jogador.Na atividade, aberta à imprensa, Luxemburgo não detalhou a equipe que deverá iniciar a partida contra o New York FC (EUA) às 16h (de Brasília) deste sábado (18), no Exploria Stadium. O treinador palmeirense ainda comandaria um segundo trabalho, fechado para os jornalistas, no qual definiria a equipe.Ao menos há a expectativa de que os meias Matheus Fernandes e Gustavo Scarpa não sejam utilizados, tal como na vitória sobre o Atlético Nacional (COL) na última quarta (15), nos pênaltis, precedida de empate sem gols no tempo normal. A dupla negocia com Barcelona e Almería, ambos da Espanha, respectivamente.Se repetir a escalação da estreia no torneio amistoso, visando fortalecer o entrosamento da equipe para o Paulista, o Palmeiras terá em campo Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Lucas Lima; Raphael Veiga, Dudu e Luiz Adriano.Estádio: Exploria Stadium, em Orlando (EUA)Horário: 16h (de Brasília) deste sábado (18)Transmissão: SporTV e SporTV Play