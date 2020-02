Sem Honda, Autuori aguarda Pedro Raul para estreia no Botafogo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Paulo Autuori inicia sua quarta passagem no comando do Botafogo em confronto com o Náutico válido pela segunda fase da Copa do Brasil, às 21h30 desta quarta-feira (18), no estádio dos Aflitos, no Recife (PE).Ainda sem o badalado japonês Keisuke Honda, que se prepara para estrear pelo time alvinegro na abertura Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, em 2 de março, o treinador sabe que também não irá contar com o zagueiro Joel Carli, lesionado.A expectativa de Autuori é ter à disposição ao menos o centroavante Pedro Raul, artilheiro da equipe na temporada, com três gols. O jogador tem treinado à parte dos demais companheiros por se recuperar de dores na coxa direita e viajou à capital pernambucana ainda sob dúvida."O Pedro Raul vai viajar e fazer tratamento. Ainda é algo arriscado, mas eu também, na conversa com o pessoal de rendimento, entendi a importância dele para a equipe, para um jogo importante e decisivo como esse. Não tem recuperação em outro jogo", disse o comandante.Tal como na primeira fase, a classificação agora será decidida em jogo único. No entanto, diferentemente da etapa anterior, essa nova não prevê vantagem do empate ao visitante, o que foi concedido ao Botafogo no 1 a 1 contra o Caxias na abertura da Copa do Brasil.Para avançar à terceira fase, ambos os times dependem de uma vitória simples. Em caso de igualdade no placar, a vaga será decidida nos pênaltis.Estádio: Aflitos, no Recife (PE)Horário: 21h30 desta quarta-feiraÁrbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)