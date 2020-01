Sem Flamengo, Copa São Paulo terá 100% dos jogos transmitidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vitrine de jovens talentos, a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020 começa nesta quinta-feira (2) com transmissão de todos os jogos pela primeira vez em sua história.Na primeira fase da Copinha, como é conhecida a competição, serão exibidos 189 jogos ao vivo. A maior parte, restrita à internet, estará na FPF TV, canal da Federação Paulista de Futebol no Youtube, e na plataforma de streaming MyCujoo.Torcedores poderão acompanhar os confrontos também pelo Facebook da Federação Paulista e da Copinha, além de sites, aplicativos e canais de TV da Globo, SporTV, Cultura e Rede Vida.A edição deste ano não terá a participação do Flamengo. A equipe carioca desistiu do campeonato porque pretende usar seu time sub-20 durante o Estadual do Rio em razão das férias tardias do elenco profissional, que disputou o Mundial de Clubes em dezembro.No primeiro dia do torneio, nesta quinta, o Palmeiras estreia contra o União (MT), às 21h30 (com transmissão do SporTV). A equipe busca título inédito e jogará a primeira fase em Araraquara, no interior paulista.O time alviverde inscreveu na competição o atacante Gabriel Veron, campeão e eleito o melhor jogador do último Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. O atleta deverá ser integrado à equipe profissional neste ano.O São Paulo é o atual campeão, já o Corinthians acumula o maior número de títulos: 10. As equipes jogarão a primeira fase nas cidades de São Bernardo do Campo e Franca, respectivamente.A equipe tricolor estreia no sábado (4), contra o Operário Ferroviário (PR), enquanto o alvinegro enfrenta o Retrô (PE), nesta sexta (3).O Santos também estreia nesta sexta, contra o Timon EC. A time busca o quarto título e jogará em Marília.Neste ano, o torneio terá 127 equipes, que serão divididas em 32 grupos. A final será disputada no dia 25, em comemoração ao aniversário da capital paulista, no estádio do Pacaembu. Diferentemente de outras edições do torneio, não há nenhum clube estrangeiro na disputa.Principais jogos da primeira rodadaQuinta-feira (2)Grêmio x Real (DF)17h, SporTV e GloboEsporte.comFluminense x Socorro (SE)19h15, SporTVGoiás x Confiança (SE)20h15, FPF TV e MyCujooPalmeiras x União (MT)21h30, SporTVSexta-feira (3)Internacional x Confiança (PB)15h, SporTV e GloboEsporte.comAtlético Goianiense x Dimensão Saúde (AL)15h15, FPF TV e MyCujooFortaleza x Brasil (RS)15h15, FPF TV e FacebookBahia x Tupi (MG)15h15, FPF TV e FacebookAtlético-MG x Ríver (PI)15h15, FPF TV e FacebookAthletico-PR x Gama (DF)16h15, FPF TV e FacebookCruzeiro x Trindade (GO)17h, SporTVBotafogo-RJ x Visão Celeste (RN)17h15, FPF TV e FacebookSantos x Timon EC (MA)19h15, SporTVSport Recife x Desportiva Paraense (PA)21h, Rede Vida, FPF TV e FacebookCorinthians x Retrô (PE)21h30, SporTVSábado (4)Ceará x Canaã (BA)11h, Rede Vida, FPF TV e FacebookSão Paulo x Operário Ferroviário (PR)16h, SporTV, Cultura e GloboEsporte.comCSA (AL) x Coritiba18h30, SporTVVasco da Gama x Carajás (PA)20h45, SporTV