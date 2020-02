Seleção olímpica tem mudança na lateral para enfrentar o Uruguai

BUCARAMANGA, COLÔMBIA (UOL/FOLHAPRESS) - André Jardine vai precisar mudar o lateral-direito da seleção brasileira sub-23 para enfrentar o Uruguai nesta quinta-feira (6), a partir das 20h (de Brasília), pela segunda rodada do quadrangular decisivo do Pré-Olímpico, que vale vaga em Tóquio-2020.Dodô não teve condições de treinar nesta quarta (5), véspera da partida, e ficou no hotel para tratar as dores no seu tornozelo esquerdo. Com isso, Guga foi recolocado entre os titulares. O resto do time titular foi o mesmo da estreia do quadrangular, no empate em 1 a 1 com a Colômbia.A seleção terá, portanto, Ivan; Guga, Bruno Fuchs, Nino e Iago; Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho; Antony, Paulinho e Matheus Cunha.O técnico da equipe olímpica iniciou o último dia de preparação com um treino tático com o time titular. A atividade contou com bastante orientação de movimentação, com ida dos meio-campistas para as pontas e avanço dos laterais ao ataque, no intuito de quebrar linhas de marcação do adversário.Depois, o treino foi específico para os defensores, com cruzamentos da intermediária, forçando os atletas a avançar ao encontro da jogada para afastar o perigo. A comissão técnica chamava a atenção dos zagueiros quando eles esperavam a chegada da bola para agir.Após ter empatado com a Colômbia, o Brasil precisa vencer o Uruguai para depender apenas de si próprio na última rodada do quadrangular em busca do espaço nos Jogos Olímpicos. No domingo (9), a seleção enfrentará a Argentina, que venceu os uruguaios por 3 a 2 na primeira rodada e lidera a chave.