Sede do Flamengo tem muros pichados

A sede do Flamengo teve os muros pichados na noite da última quinta-feira (26) devido a falta de acordo com as famílias dos dez jogadores da base mortos no CT do Ninho do Urubu em fevereiro deste ano. Outra motivo para o protesto é o alto preço cobrado em pacote de sócio-torcedor.

O Flamengo ainda não acertou com todas as famílias que foram atingidas pelo incêndio no Ninho devido a divergência de valores. Em relação ao sócio-torcedor, a reclamação é de que o pacote de ingressos para a próximo temporada está com um valor muito acima, de R$ 2,3 mil.

Fotos: Reprodução