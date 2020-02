"Se for preciso ele vai ser preso", diz Milena, ex-mulher do goleiro Jean

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Milena Bemfica, ex-mulher do goleiro Jean, disse que irá até as últimas consequências para exigir que o jogador cumpra suas responsabilidades financeiras com as filhas do casal.



"Não vou me calar, eu vou até o fim. Se for preciso ele ser preso, ele vai ser preso", disse ela em entrevista exibida neste sábado (15) no programa Esporte Fantástico, da Record.



Milena diz que Jean não está pagando a pensão e que não quis pagar a nova escola que ela escolheu para as filhas após as três se mudarem de São Paulo para Salvador. Jean nega as acusações e alega que a ex-mulher escolheu uma escola fora dos padrões financeiros da anterior.



"Ele esta vivendo uma vida de luxo e deixa de arcar com sua responsabilidade. A avó das crianças emprestou o cartão de crédito para comprar o material escolar. Está muito pesado para pagar as contas e ainda na casa da minha mãe", disse Milena na entrevista.



Ontem, ela divulgou novas fotos da agressão sofrida no final do ano passado em briga com o ex-marido e afirmou que o atleta só parou de bater nela por que as filhas estavam presentes e pediram para que o pai parasse.



Ela se manifestou na rede social pouco depois de Jean ter publicado um vídeo, também no Instagram, com o título "esclarecimentos sobre a minha separação". Na gravação, o goleiro diz que Milena tentou gravá-lo com um tablet.



Ele afirma que não concordou e acabou agredido com uma chapinha ao tentar tirar o tablet da mão dela. No vídeo, ele ainda mostra o flat onde está morando em Goiânia. "Estou morando num flat de 40 m e fica tudo espalhado".