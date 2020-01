São Paulo volta com dupla da base e libera saídas de Hudson e Calazans

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo voltou às atividades na manhã desta quarta-feira (8), no CT da Barra Funda. Sem investir em reforços, o clube tricolor teve como novidades garotos da base integrados por Fernando Diniz para este início de ano. Alguns atletas ainda foram liberados para saída.É o caso do atacante Marquinhos Calazans. Contratado no ano passado a pedido de Cuca, o atleta ex-Fluminense sabia que não teria espaço no time paulista nesta temporada e também estava disposto a buscar novos ares. Assim, ele sequer se apresentou junto aos demais jogadores e busca times interessados.O mesmo aconteceu com o volante Hudson, que deve fechar em breve um empréstimo de um ano com o Fluminense. No caso de Calazans, até uma rescisão amigável é cogitada — ele tem contrato até junho de 2022.Outros que não se apresentaram foram: o volante Araruna, que pode ficar no Fortaleza, os meias Jonatan Gómez e Everton Felipe, além dos atacantes Paulo Boia, Léo Natel e Santiago Tréllez. Todos estiveram emprestados no último ano e também estão liberados para encontrar novos clubes, ao contrário do meia Shaylon e do atacante Brenner, que devem ser usados por Diniz. Já o goleiro Jean ainda aguarda a decisão do clube após o caso de agressão à esposa.O volante Jucilei, mais um que não deve ter muito espaço em 2020 e que pode sair para aliviar a folha salarial, se apresentou normalmente nesta manhã. O atacante Helinho e o zagueiro Robert Arboleda, que tiveram problemas disciplinares nas férias, também.A programação do São Paulo no dia ainda tem uma viagem para o CFA Laudo Natel, em Cotia. O elenco ficará concentrado no local por alguns dias para intensificar os trabalhos de pré-temporada. Nessa primeira fase, alguns garotos completarão o grupo a pedido de Diniz —o ponta Danilo e o atacante Fabinho.Ambos têm contratos perto do fim —abril e junho, respectivamente— e ainda negociam uma renovação. Eles ocupam as lacunas deixadas por Igor Gomes e Antony, que estão com a seleção brasileira olímpica. Já Diego, que pode ser zagueiro ou volante, foi promovido de vez ao profissional e ajuda a repor Walce, mais um convocado pela seleção.Confira a lista de atletas que treinaram na reapresentação do São Paulo:Goleiros: Tiago Volpi, Lucas Perri, Júnior e Thiago CoutoLaterais: Juanfran, Igor Vinícius, Reinaldo e LéoZagueiros: Bruno Alves, Arboleda, Anderson Martins e DiegoVolantes: Luan, Liziero, Tchê Tchê e JucileiMeias: Daniel Alves, Hernanes, Shaylon, Gabriel Sara e Vitor BuenoAtacantes: Alexandre Pato, Pablo, Toró, Everton, Helinho, Brenner, Danilo Gomes e Fabinho