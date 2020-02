São Paulo visitará o River na Libertadores com portões fechados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O River Plate (ARG) sofreu uma punição de dois jogos com portões fechados pelo CAS (tribunal do esporte) pelo ataque de seus torcedores ao ônibus com os jogadores do Boca Juniors (ARG) na final da Copa Libertadores de 2018.Ao mesmo tempo, o tribunal manteve o título do River, rejeitando pedido do rival de puni-lo com a perda da taça. Com isso, o time terá de jogar suas duas primeiras partidas da competição em 2020 sem público, o que inclui confrontos com o Binacional (PER) e o São Paulo pela fase de grupos do torneio.A decisão do CAS saiu nesta terça (4), mais de um ano depois da confusão na decisão entre os dois grandes de Buenos Aires, ocorrida nos arredores do Monumental pouco antes do segundo jogo da final. Não caberá recurso ao River.A partida entre o time tricolor e os argentinos será apenas no dia 22 de abril, no Monumental de Núñez.