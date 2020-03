São Paulo vence Ponte Preta e ganha fôlego para estreia na Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu a Ponte Preta por 2 a 1 na tarde deste domingo (1), no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.É a primeira vez que a equipe tricolor conquista duas vitórias consecutivas na competição. No último fim de semana, o time goleou o Oeste por 4 a 0 –sua melhor apresentação na temporada.Com as duas vitórias, o São Paulo pega embalo para o seu jogo de estreia da Libertadores, que será na próxima quinta (5), contra o Binacional, em Juliaca, cidade peruana localizada a 3.825 m acima do nível do mar.Contra a Ponte Preta, a equipe comandada por Fernando Diniz conseguiu manter a posse de bola e acumulou chances de gol desde o início da partida.Aos 8 minutos, Alexandre Pato aproveitou um cruzamento de Pablo e abriu o placar para o São Paulo. O segundo gol veio só aos 45 minutos da primeira etapa, depois de várias oportunidades perdidas. Após cobrança de escanteio, o lateral esquerdo Reinaldo ampliou para o time tricolor.O segundo tempo começou agitado, com o São Paulo pressionando a Ponte Preta, que, aos 7 minutos, ficou com um jogador a menos, após a expulsão do lateral esquerdo Yuri.Mesmo com um a mais em campo, a equipe tricolor perdeu algumas chances de ampliar o placar e acabou sofrendo um gol, aos 26 minutos. Dawhan tabelou com Bruno Rodrigues e diminuiu o placar para a Ponte.O São Paulo continuou atacando, mas pecou nas finalizações. A equipe tricolor é líder do Grupo C do Paulista, com 15 pontos. A Ponte Preta tem sete pontos e está na terceira colocação do Grupo A.SÃO PAULO 2 X 1 PONTE PRETAHorário: 16h (de Brasília) deste domingo (1º)Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Público: 21.748 torcedoresRenda: R$ 671.978,83Árbitro: Vinícius FurlanAssistentes: Daniel Luis Marques e Alberto Poletto MasseiraCartões amarelos: Yuri, Bruno Reis, Bruno Rodrigues e Lazaroni (PON); Daniel Alves (SAO)Cartão vermelho: Yuri (PON)Gols: Alexandre Pato, aos 8 minutos do 1º T; Reinaldo, aos 45 minutos do 1º T; Dawhan, aos 26 minutos do 2º TSÃO PAULOTiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes (Liziero); Pablo (Hernanes), Vitor Bueno (Toró) e Alexandre Pato.T.: Fernando Diniz.PONTE PRETAIvan, Dawhan, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Yuri; Danrley (Jefferson), Bruno Reis e João Paulo; Bruno Rodrigues, Felipe (Lazaroni) e Roger (Zanocelo).T.: João Brigatti.